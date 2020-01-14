شكرا لقرائتكم اسئتناف مباريات دور الـ 16 للسيدات ببطولة جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ 16 للسيدات ببطولة جي بي مورجان للاسكواش والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وكانت ثنائي وادي دجلة، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً للسيدات ونوران جوهر المصنفة العالمية الثالثة، قد حجزا أول مقعدين في ربع نهائي البطولة، فيما ودعت يثرب عادل البطولة من دور الـ 16 عقب خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً.

مصر أيضاً حجزت 5 من أصل ثمانية في ربع نهائي البطولة بمنافسات الرجال بتأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن رعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.

Advertisements

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتضمن مصر المقعد الثالث في ربع نهائي جي بي مورجان، حيث تلتقي نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً بمواطنتها سلمى هاني لاعبة بلاك بول في دور الـ 16.

كما تواصل نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم في آخر نسختين والمصنفة الثانية عالمياً، دفاعها عن اللقب في هذه النسخة، حيث تلتقي الشربيني بمنافستها الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد.