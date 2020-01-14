شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يعود للإسماعيلى الخميس بعد نهاية الإجازة استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الخميس المقبل العراقى همام طارق لاعب الإسماعيلى لمصر بعد نهاية فترة الراحة التى حصل عليها لمدة أسبوع بسبب معاناته من إجهاد شديد دفع الجهاز الطبى لمنحه راحة سلبية، ومن المقرر أن ينتظم همام طارق فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، بعدما غاب عن الدراويش فى مواجهة بيراميدزالتى خسرها الإسماعيلى بهدف دون رد ثم مواجهة الطلائع التى فاز بها الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش، فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالإجهاد والإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

وأغلق الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء الأحد على استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على استاد المكس بالإسكندرية.

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تعرض محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى ، واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الفريق العسكرى فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد.

وواصل طبيب الفريق: "الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما أصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم".

وأتم عبد العزيز: "هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية".