شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلى ومحاضرة بالفيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد سليمان ومحمد مجدى أفشة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى للكشف الطبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، واشتكى وليد سليمان من ثقل فى عضلة السمانة قبل انطلاق مباراة بلاتينيوم الأخيرة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى حين غادر قفشة نفس المباراة قبل انطلاق الشوط الثانى، بسبب الإصابة فى ركبته، ومن المقرر أن يعرض لأخير نتيجة الأشعة التى أجراها أمس على طبيب الفريق لتحديد مدة غيابه وفترة العلاج.

فيما يعقد الجهاز الفنى للفريق محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل معسكر الفريق، استعدادًا لمواجهة طنطا المقرر لها غدا الأربعاء فى الدورى الممتاز، تشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات طنطا الأخيرة فى الدورى؛ من أجل الاستعداد للمباراة بشكل جيد.

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ويختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى العام، ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة مقبلة من من زيمبابوى يوم الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.