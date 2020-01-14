شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يتعافى من إصابة السمانة ويعود لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم فى مران الفريق الجماعى بعد تعافيه من الإصابة فى عضلة السمانة، وكان اللاعب قد استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش تدريبات الفريق فى زيمبابوى .

ويطمئن الجهاز الطبى على جاهزية شريف إكرامى للتواجد من جديد فى التدريبات الجماعية بشكل كامل قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، حيث سبق أن أكد خالد محمود طبيب الفريق على جاهزية اللاعب للمشاركة فى أول مران للفريق بعد العودة من زيمبابوى.

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ويختتم الفريق، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى العام، ويرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للآمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر فى المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث من المقرر أن يواجه الأهلى النجم الساحلى فى القاهرة قبل أن يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة مقبلة من من زيمبابوى يوم الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى عاصمة زيمبابوى هرارى، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.