شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه سلمى هانى فى دور الـ16 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ16 للسيدات ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وكان ثنائى وادى دجلة، رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً للسيدات ونوران جوهر المصنفة العالمية الثالثة، قد حجزا أول مقعدين فى ربع نهائى البطولة، فيما ودعت يثرب عادل البطولة من دور الـ16 عقب خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً.

مصر أيضاً حجزت 5 من أصل ثمانية فى ربع نهائى البطولة بمنافسات الرجال بتأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن رعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.

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ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتضمن مصر المقعد الثالث في ربع نهائي جي بي مورجان، حيث تلتقي نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً بمواطنتها سلمى هاني لاعبة بلاك بول في دور الـ16.

كما تواصل نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم فى آخر نسختين والمصنفة الثانية عالمياً، دفاعها عن اللقب فى هذه النسخة، حيث تلتقى بمنافستها الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد.