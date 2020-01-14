شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجوم الأهلى والزمالك فى "ميزان" الأرقام.. الأحمر يتفوق بـ214 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق نجوم الأهلى على نظرائهم فى الزمالك فى مقدار القيمة التسويقية للاعبين حسب موقع ""transfer market المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، حيث يتخطى الأحمر منافسه الأبيض بـ214 مليون جنيه.
ويتربع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 30 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات، حقق الفوز فى جميعها، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد أن خاض 11 لقاء فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر فى مباراتين.
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ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته للمواجهة التي ستجمعه بنظيره طنطا مساء غدا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.
ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء لمواجهة نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري، وهي المباراة التى يدخلها الفريقين رافعين شعار التحدي من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة ،حيث يبحث كل فريق على تعديل وضعه فى الترتيب العام للمسابقة.
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