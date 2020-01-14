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شكرا لقرائتكم خبر عن سبيناتزولا إلى انتر ميلان وبوليتانو الي روما والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
يرغب ناديا انتر ميلان وروما الايطاليان، في عقد صفقة تبادلية بين الفريقين في النافذة الشتوية الحالية، بحيث ينتقل سبيناتزولا ظهير ايسر روما الإيطالي الي صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في المقابل ينتقل ماتيو بوليتانو جناح ايمن انتر ميلان الي صفوف روما الإيطالي .
اجتمعت إدارة الناديان بالامس واتفقوا مافيما بينهما علي عقد هذا التبادل، الذي يمثل حل لازماتهما الفنية داخل المستطيل الأخضر،
فروما يهدف إلي وجود جناح ايمن مميز يعوض جناح الفريق الشاب نيكولو زانيولو ،الذي انتهي موسمه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة التي جمعت بين روما ويوفنتوس في الجولة التاسعة عشر ،في حين يرغب انتر ميلان في تدعيم الجبهة اليسري التي تعانى في حالة غياب اسامواه، الظهير الأساسي في ظل سوء المستوي الذي ظهر به بيراجي في المباريات السابقة، لذلك وقع الخيار علي سبيناتزولا ظهير المنتخب الإيطالي وروما الحالي.
من المنتظر أن تغلق الصفقة التبادلية وتعلن عنها بصورة رسمية في خلال ساعات قليلة .
الجدير بالذكر أن ناديي روما وانتر ميلانو، تعثروا في الجولة التاسعة عشر من منافسات الكالتشيو، حيث هزم روما من ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف بينما وقع انتر في فخ التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مع ضيفه اتالانتا.
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