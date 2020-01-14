مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 14 يناير 2020

تقام اليوم الثلاثاء 14-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة توتنهام أمام ميدلسبرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.



حيث يلتقي توتنهام أمام ميدلسبرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره كالياري في كأس إيطاليا.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات كأس إيطاليا

نابولي ضد بيروجيا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاتسيو ضد كريمونيسي، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

الإنتر ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام ضد ميدلسبره، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.