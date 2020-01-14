شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي وعبد الجواد يتأهلان لربع نهائي جي بي مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز الثنائي المصري، محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، مقعديهما في الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان "توك" لمحترفين الاسكواش، التى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، كما تنطلق أيضاً مباريات دور الـ16 بمنافسات السيدات، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وفاز محمد الشوربجي على منافسه الفرنسي جريجور مارش بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-9, 11-9.

كما تغلب كريم عبد الجواد على منافسه الانجليزي ديكلان جيمس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-5, 11-1, 11-3.

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بهذه النتائج تكون مصر قد حجزت 5 مقاعد من أصل ثمانية في ربع نهائي البطولة بتواجد كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.