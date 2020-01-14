شكرا لقرائتكم أسوان عن فسخ التعاقد مع حسن سعد بسبب ركلة جزاء: ليس منطقياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن السبب الرئيسي في فسخ التعاقد مع حسن سعد لاعب الفريق، بعدما أكد اللاعب أن فسخ التعاقد جاء على إثر تسببه في ركلة جزاء لنادي الجونة، خلال مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على استاد أسوان الرياضي.

وقال أمين في تصريحات لـ "الخليج 365": ليس منطقياً أن نفسخ التعاقد مع لاعب بسبب ركلة جزاء سواء أهدرها أو تسبب فيها، وانما فسخ التعاقد جاء بسبب سوء المستوى الفني للاعب، خاصة أن أسوان يسعى لضم أفضل العناصر في الفترة المقبلة من أجل الابتعاد عن قاع الجدول.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

وكان أسوان قد تلقى عرضاً رسمياً لضم محمد الصباحى فى يناير الجاري، من نادى سموحة، إلا أن إدارة أسوان رفضت بيع اللاعب بأقل من 10 ملايين جنية.

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ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى للقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.