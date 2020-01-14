موعد مباراة الجونة ضد الزمالك في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الجونة ضد الزمالك



يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم (الثلاثاء) استعداداته لمواجهة نظيره الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري،وهي المباراة التى يدخلها الفريقين رافعين شعار التحدي من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة ،حيث يبحث كل فريق على تعديل وضعه فى الترتيب العام للمسابقة.

موعد مباراة الجونة ضد الزمالك



وتقام مباراة الزمالك والجونة على ستاد الأخير في تمام الساعة الخامسة مساء غداً (الأربعاء) في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري، والتي من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة خصوصاً أنه تعتبر مباراة ثأرية بعد أن تسبب الفريق الساحلي في إضاعة لقب الدورى على الفريق الأبيض بالموسم الماضي إثر الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

الزمالك والجونة .. تخفيض الحمل البدني للأبيض



ويغادر فريق الزمالك القاهرة إلى الجونة، اليوم، عبر خطوط الطيران الداخلية، حيث ستشهد التدريبات الختامية للفريق تركيز باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على بعض النواحى الفنية والتكتيكية مع النزول بالأحمال البدنية تجنبًا لإصابات اللاعبين على أن يستقر على المجموعة التى سيخوض بها مواجهة الغد.

الجونة والزمالك.. الأبيض يسعى لمواصلة الانتصارات



ويأمل الجهاز الفني للزمالك مواصلة انتصاراته في الدوري بعد أن حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا بالجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة على الترتيب، حيث فاز فى الأولى بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري



ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة بعد الفوز الأخير أمام طنطا، يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الأهلي.

ترتيب الجونة في الدوري المصري



على الجانب الآخر يحتل الجونة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعهم بعد أن خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 6 لقاءات.



ترتيب الدوري المصري

تشكيل الزمالك ضد الجونة



ومن المتوقع أن يثبت كارتيرون التشكيل الذي خاض به مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا وفاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة في بعض المراكز وتحديدا في الجانب الأيمن من خلال الدفاع بالناشئ أحمد عيد بدلاً من حازم إمام.

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وخاض الزمالك مباراته الأخيرة أمام زيسكو بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي – حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

وكان كارتيرون حريصاً على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة، طالبهم فيها بضرورة غلق ملف بطولة دوري الأبطال، والتركيز في مباراة الجونة، لما تمتلكها من أهمية بالغة في مشوار وضع الفريق على الطريق الصحيح بالدوري المصري والزحف خطوة جديدة صوب مطاردة الأهلي على القمة.





ترتيب الزمالك في دوري ابطال افريقيا



مجموعة الزمالك.. أصبح الزمالك على أبواب التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 10 بعد فوزه على أول أغسطس الانغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمتعهما ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما يحتل أول أغسطس وزيسكو يونايتد المركزين الثالث والرابع.