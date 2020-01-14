موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد طنطا



يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم (الثلاثاء) استعداداته للمواجهة التي ستجمعه بنظيره طنطا مساء غدا في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين من أجل حسم اللقب مبكراً.

موعد مباراة الأهلي ضد طنطا



وتقام مباراة الأهلي ضد طنطا في تمام الساعة في السابعة والنصف مساء غدا (الأربعاء) علي ستاد القاهرة الدوري ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد مباراة أخرى اليوم أيضاً حينما يحل الزمالك ضيفا على الجونة في الخامسة مساءً.

الأهلي ضد طنطا .. فايلر يسعى لمعادلة رقم جوزيه وهيديكوتي



ويسعى رينيه فايلر إلى حصد الفوز رقم 11 على التوالي منذ انطلاق مباريات الدوري المصري هذا الموسم، وذلك من أجل معادلة نفس الأرقام التي حققها كل من المجري هيديكوتي والبرتغالي مانويل جوزيه المديرين الفنين السابقين للنادي الأهلي.

كان هيديكوتي حقق 11 انتصارات متتاليا مع الأهلي مرتين فى موسمي 1975-1976 و1976-1977، بينما حقق جوزيه نفس الرقم في موسم 2005-2006، ويبقي الرقم القياسي بالفوز بأكبر عدد مباريات على التوالي مسجل باسم الثعلب البرتغالي بـ17 فوز خلال موسم 2004-2005.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري



ويخوض الأهلي مباراته ضد طنطا، محتلا صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة جمعها من 10 انتصارات، وآخرها الفوز أمام نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى إلى الفوز أمام أبناء السيد البدوي لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من خلال توسيع الفارق مع المقاولون العرب أقرب المنافسين، بالإضافة إلى استعادة الثقة بعد التعادل الأخير مع مضيفه بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا والذي تسبب في تأزم موقف الفريق الأحمر بالمجموعة الأولي التي بجواره الهلال السوداني والنجم الساحلي.

تشكيل الأهلي ضد طنطا



ومن المتوقع أن يجرى فايلر بعض التغييرات على تشكيل الأهلي ضد طنطا، نظراً لغياب أكثر من عنصر بسبب الإصابة أو الايقاف مثل أليو ديانج.

ويبدو التشكيل الأقرب للأهلي أمام طنطا كالتالي:

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محمد الشناوي في حراسة المرمي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع

عمرو السولية – أحمد فتحي في خط الوسط

جيرالدو- محمود كهربا في الجناحين الأيمن والأيسر

وليد أزارو جونيور أجايي في خط الهجوم

ترتيب طنطا في الدوري المصري



على الجانب الآخر، يخوض طنطا المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 12 مواجهة،فاز في واحدة وخسر في 4 وتعادل في 7، مما جعله يقع في دائرة الخطر بالمنافسة على الهروب من دوامة الهبوط.