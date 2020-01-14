قال شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، إنه تعمد إيذ اء وليد سليمان لاعب الأهلي الحالي، لانه كان “دائما ما يتعمد إيذاء زملائه من اللاعبين وشتمي أثناء المباراة.
وأضاف السعيد، في تصريحاته لقناة “تايم سبورتس”، اليوم: “وليد سليمان سبني، ولذلك تعمدت التدخل عليه بعنف في نهائي الكأس، لأنه لاعب مؤذى ولو ملعبتش معاه ناشف هيأذيك”.
وكان شوقي السعيد قد تدخل بعنف على وليد سليمان في نهائي بطولة كأس مصر عام 2016، تسبب خلالها في إصابة نجم الأهلي وخروجه، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.
وقارن السعيد بين طريقة لعب طارق حامد لاعب الزمالك ووليد سليمان قائلا: “طارق حامد يؤدي برجولة داخل الملعب، على عكس وليد سليمان لاعب مؤذي في تدخلاته على لاعبي الخصم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي السعيد يكشف كواليس تعمد إصابة وليد سليمان وعماد متعب.." شتمني في الملعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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