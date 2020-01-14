الزمالك يستقر على الطيران إلى الجونة بطائرة خاصة

استقر نادي الزمالك على السفر إلى الجونة باستخدام طائرة خاصة، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الفريق الساحلي المقرر لها غدا الأربعاء، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك رغبة في بقاء الفريق يوما واحدا بالجونة، خاصة وأن الخطوط الداخلية ستطالب بطيران الفريق إلى الجونة قبل موعد اللقاء بـ48 ساعة والعودة إلى القاهرة بعد 24 ساعة من موعد انتهاء المباراة، وبذلك يري الفريق الأبيض أنه يوفر الوقت بالإضافة إلى تكاليف إقامة الفريق كل تلك المدة، بالإضافة إلى راحة اللاعبين وتوفير المجهود في ظل العديد من المواجهات التي يرتبط بها الفريق خلال الفترة القادمة.