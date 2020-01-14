الزمالك يقرر قيد كاسونجو إفريقيا ومحليا بالمقعد المتبقي بالقائمة

كشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن مطالب المدير الفني للفريق “باتريس كارتيرون الفرنسي” حول قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو ضمن قائمة الفريق المحلية والإفريقية، في ظل بقاء مقعد وحيد خالي بالقائمة، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى فريق الوداد المغربي بسبب المستحقات المادية.

وجاء ذلك بعد تجهيز اللاعب وانتظامه في تدريبا الفريق خلال الفترة الماضية، ليصبح بذلك جاهزا للمشاركة بين صفوف الفريق خلال المباريات الرسمية فور الإعلان عن قيده بالقائمة وانهاء كافة الإجراءات اللازمة لقيده بشكل رسمي.

ويقع الفارس الأبيض في المركز الثالث بجدول الترتيب بـ21 نقطة، بعدما لعب أحدي عشر لقاء تعادل في ثلاثة منها وتلقى الهزيمة في مباراتين وانتصر في 6 مباريات أخري.