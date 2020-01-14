بيراميدز يستعد بقوة لمواجهة الاتحاد بالدوري العام

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض لقاء الاتحاد السكندري المرتقب، والذي من المقرر اقامته يوم الخميس القادم ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيفه ستاد حرس الحدود بمدينة الإسكندرية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول الترتيب بـ21 نقطة، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط، ويأمل في تقليص الفارق والزحف نحو المربع الذهبي والمنافسة على المراكز الأولى.

وكان فريق بيراميدز قد خاض لقاء الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بالكونفيدرالية الإفريقية أمام المصري البورسعيدي، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة دون رد او مقابل للأخير، وبذلك يحتل صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة ويتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة الإفريقية.