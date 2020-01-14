شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير داخل مصر.. و"السوبر" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى ستقام فى مصر، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أغلق ملف إقامتها فى الإمارات.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى ستقام فى مصر كما هو محدد لها يوم 24 فبراير المقبل، على أن يحدد الأمن ملعب المباراة وموقف الجماهير منها، أما مباراة السوبر يوم 20 من نفس الشهر ستقام فى الإمارات وتحديدا على استاد محمد بن زايد كما تم الاعلان مؤخرا.

كان اتحاد الكرة المصرى قد خاطب نظيره الإماراتى لإقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير المقبل فى الإمارات، بعد 4 أيام من مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى الإمارات أيضا وتحديدا على ستاد محمد بن زايد.

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واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.