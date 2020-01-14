اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير داخل مصر.. و"السوبر" بالإمارات

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وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى ستقام فى مصر كما هو محدد لها يوم 24 فبراير المقبل، على أن يحدد الأمن ملعب المباراة وموقف الجماهير منها، أما مباراة السوبر يوم 20 من نفس الشهر ستقام فى الإمارات وتحديدا على استاد محمد بن زايد كما تم الاعلان مؤخرا.
كان اتحاد الكرة المصرى قد خاطب نظيره الإماراتى لإقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير المقبل فى الإمارات، بعد 4 أيام من مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى ستقام فى الإمارات أيضا وتحديدا على ستاد محمد بن زايد.
واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن اقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.
ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.. ووعدت شركة بريزنتيشن بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر وأن يكون امتداد للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.
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