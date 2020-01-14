شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ونوران جوهر تتأهلان لربع نهائي جي بي مورجان للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز ثنائي وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش ونور الطيب المصنفة الثالثة، مقعديهما في الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان "توك" لمحترفين الاسكواش، التى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وفازت نوران جوهر على مواطنتها المصرية نوران جوهر لاعبة هليوبوليس والمصنفة العالمية العاشرة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-9, 11-6.

فيما تغلبت رنيم الوليلي على منافستها أني أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-5.

فيما ودعت يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي، البطولة من منافسات دور الـ 16 بعد خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 13-11, 6-11, 11-9.

بهذه النتائج تكون مصر قد حجزت مقعدين لرنيم الوليلي ونوران جوهر ثنائي وادي دجلة في ربع النهائي، فيما تضمن مصر المقعد الثالث بالمواجهة المصرية الخالصة في دور الـ 16 والتي ستجمع نور الطيب المصنفة الرابعة وسلمى هاني، كما تنافس أيضاً نور الشربيني على حجز المقعد الرابع لمصر في ربع النهائي.

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وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.



رنيم الوليلي