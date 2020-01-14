شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يعود لتدريب الأندية بعد غياب 2945 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق صاحب الـ67 عاما إلى عالم التدريب مرة أخرى عن طريق فريق سموحة ضمن جهاز حمادة صدقى بعد فترة غياب طويلة عن تدريب الأندية، ففى مصر كان آخرها الأهلى ثم انتقل للتدريب فى إيران مع البرتغالى مانويل جوزيه حيث يقود اليوم ناجى تدريب حراس سموحة كأول يوم له.

مر أكثر من 8 سنوات ما يعادل 2945 يوما عندما تواجد بالجهاز الفنى لآخر الأندية وهو فريق ريسبوليس الإيرانى برفقة البرتغالى مانويل جوزية، حيث انتهت مهمة العمل عام 2012 ومن وقتها تولى تدريب المنتخب الاولي ضمن جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر ثم جهاز المكسيكى خافيير أجيرى.

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن الذى رحل عن الفريق السكندرى بسبب سوء النتائج فى بطولة الدورى المصرى.

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي". Advertisements ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري حيث يعقد جلسة مع فرج عامر للحديث عن احتياجات الفريق قبل بدء المهمة والاتفاق على تدعيمات الفريق السكندرى فى يناير . ويحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 18 نقطة حيث تعادل الفريق السكندرى اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان أحمد ناجى تولى تدريب حراسة مرمى الاهلى تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية وحقق كل من الفوز بالدورى مع 4 مرات و 3 بطولات أفريقيا و 3 كأس السوبر الأفريقي و 4 كأس مصر و 3 كأس السوبر المصري و الوصول مرتين لبطولة كأس العالم للأندية باليابان والفوز ببرونزية العالم في البطولة الثانية .

وتواجد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى ضمن الجهاز الفنى المعاون للمدير الفنى الأرجنتينى هيكتوركوبر الذى تمكن من الوصول الى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا و نهائى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون والخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 2\1 و الظهور مجددا برفقة الارجنتيى أجيرى لتولى الفراعنة والتى رحل بسبب خروج مبكرا بكأس الأمم الأفريقية الماضية من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.