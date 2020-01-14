شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرد على حسن سعد: لم نفسخ التعاقد بسبب ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، السبب الرئيسى فى فسخ التعاقد مع حسن سعد لاعب الفريق، بعدما أكد اللاعب أن فسخ التعاقد جاء إثر تسببه فى ركلة جزاء لنادى الجونة، خلال مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله على استاد أسوان الرياضى.

وقال أمين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ليس منطقياً أن نفسخ التعاقد مع لاعب بسبب ركلة جزاء سواء أهدرها أو تسبب فيها، وإنما فسخ التعاقد جاء بسبب سوء المستوى الفنى للاعب، خاصة أن أسوان يسعى لضم أفضل العناصر فى الفترة المقبلة من أجل الابتعاد عن قاع الجدول.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

وكان أسوان قد تلقى عرضاً رسمياً لضم محمد الصباحى فى يناير الجارى، من نادى سموحة، إلا أن إدارة أسوان رفضت بيع اللاعب بأقل من 10 ملايين جنيه.

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وكان مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة أكد فى تصريحات سابقة أن عقد الصباحى يمتد مع أسوان حتى 2025، رداً على الأنباء التى ترددت عن توقيع اللاعب للأهلي.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى للقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.