شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى وعبد الجواد يضمنان 5 مقاعد لمصر فى ربع نهائى جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز الثنائى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع، مقعديهما فى الدور ربع النهائى ببطولة جى بى مورجان "توك" لمحترفى الاسكواش، التى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، كما تنطلق أيضاً مباريات دور الـ16 بمنافسات السيدات، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وفاز محمد الشوربجى على منافسه الفرنسى جريجور مارش بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-1, 11-9, 11-9.

كما تغلب كريم عبد الجواد على منافسه الإنجليزى ديكلان جيمس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-5, 11-1, 11-3.

بهذه النتائج تكون مصر قد حجزت 5 مقاعد من أصل ثمانية فى ربع نهائى البطولة بتواجد كل من: على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلى وبطل العالم للناشئين.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.



كريم من المباراة



محمد الشوربجي