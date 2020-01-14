شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الصقر أحمد حسن يتألق فى "البدل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر أحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق الملقب بعميد لاعبى العالم من أبرز نجوم الرياضة الذين يهتمون بعالم الموضة والشياكة.

ومثلما تألق أحمد حسن فى الملاعب، فهو أيضًا نجح فى خطف أنظار محبيه عبر السوشيال ميديا بكل ما هو جديد فى عالم الموضة سواء على صعيد الكاجوال أو الفورمال.

ولكن يبدو أن البدلة من أهم اهتمامات الموضة فى حياة الصقر أحمد حسن، خاصة أنه يختار دائمًا ألوان تخطف الأنظار، حيث يظهر فى مختلف المناسبات ببدل من تصميمات مختلفة تجمع ما بين الموضة وأناقة الستينيات.

وتألق بشدة نجم منتخب مصر السابق فى حفل اختيار أفضل لاعب الذى استضافته مصر مؤخرًا فى الغردقة فى الاحتفال الذى شهد تتويج ساديو ماني بلقب الأفضل.

وأنهى الصقر مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

"الصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

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وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح شياكة الصقر أحمد حسن فى البدل بالصور التالية



أحمد حسن 1



أحمد حسن



أحمد حسن بالبدلة الزرقاء



أحمد حسن 3



أحمد حسن بالبدلة 2