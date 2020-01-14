شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بميلاد ابنه بصورة تيشرت الأهلى.. والأهلاوية: كل سنة ومالك طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلى، بعيد ميلاد نجله مالك عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام" بمجموعة من الصور التى تجمعهما، اليوم الثلاثاء، ونشر صور تجمعه بطفله الصغير وهو يرتدى تيشرت النادى الأهلى وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا لوكا يا حبيب قلبى"، وتفاعل بعض لاعبى الأهلى مع منشور مؤمن زكريا، وهنأه رامى ربيعة ومحمود كهربا المنضم حديث للقلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده.



مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاد ابنه

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب بسبب مرض يحتاج إلى وقت طويل فى تلقى العلاج، حيث دعم جمهور النادى الأهلى، وكذلك مجلس إدارته، ولاعبوه، مؤمن زكريا، وحرصوا على الوقوف بجانبه حتى يتم له الشفاء، وكان أجرى فحوصات بالولايات المتحدة وألمانيا لتحديد المرض، لكنه لم يُعلن عن تفاصيله حتى الآن.

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

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مؤمن زكريا وابنه

وظهر اللاعب خلال البرنامج، في حالة غير مستقرة تجلت ملامحها، في صعوبة النطق والتحدث بسهولة، بالإضافة إلي نظراته الغريبة ووجه الشاحب، ما يؤكد أن اللاعب مر ويمر بمرحلة هي الأصعب في حياته سواء المهنية أو الشخصية.

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

إدارة النادي الأهلي كانت قد أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا في ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين.