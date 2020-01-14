شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك فايلر بمروان محسن وأيمن أشرف وأحمد الشيخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تراجع المستوى وعدم الفاعلية الهجومية، مازال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يتمسك بثلاثي القلعة الحمراء، مروان محسن مهاجم الفريق، وأحمد الشيخ الجناح الأيمن وأيمن أشرف مدافع الأهلي، ويبدو أن الثلاثي بات يهدد عرش السويسري في قلوب الأهلاوية، بسبب اصراره على مشاركتهم.

أرقام ثلاثي الأهلي لا تبشر كثيراً في الموسم الجاري، فأحمد الشيخ شارك في 9 مباريات خلال الموسم الجاري، سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، لكنه يختفي في المباريات الكبرى وتحت الضغوط وربما كان ذلك السبب الرئيسي في رحيله عن الأهلي لأكثر من مرة ليتألق مع المقاصة ثم يعود إلى ملازمة دكة القلعة الحمراء أو يلعب بضعة مباريات خلال الموسم، حيث تأرجح الشيخ بين الأهلي والمقاصة بسبب خروجه بشكل شبه دائم من الحسابات الفنية لمدربين الأهلي.

وانضم الشيخ من المقاصة على الأهلي بعدما حصد لقب هداف الدوري في موسم 2015، ليلازم الدكة الحمراء ويعود على سبيل الإعارة إلى الفريق الفيومي في موسم 2016، قبل أن يتألق مجدداً مع المقاصة ويعود بعدها إلى دكة الأهلي في موسم 2017، ثم يخرج على سبيل الإعارة في موسم 2018 إلى الاتفاق السعودي ويعود من جديد لاستكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

وعلى مدار تواجده في الأهلي منذ عام 2015، شارك أحمد الشيخ في 38 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 3 أهداف، وهو رقم ضعيف مقارنة بتاريخ انضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء.

أما مروان محسن والذي انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في موسم الانتقالات الصيفية عام 2016، في صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ 10 ملايين جنية، لم يسجل مروان منذ انطلاق الموسم الجاري سوى 3 أهداف في 10 مباريات، وبلغ معدله التهديفي بواقع هدف كل 174 دقيقة، وعلى مدار مشواره مع القلعة الحمراء في ثلاث مواسم سجل مروان حتى الآن 16 هدفاً في 60 مباراة، وصنع 6 آخرين لزملائه.

وأخيراً أيمن أشرف الذي يلعب فى الأساس كظهير أيسر لكنه يلعب مع الأهلى فى الدفاع ولا يجيد اللعب فى هذا المركز، حيث تسبب فى اهتزاز مرمى فريقه كثيرا، كما ارتكب أخطاء تسببت فى احتساب ضربات جزاء ضد الأهلى، لذا باتت مشاركته محل نقد واستياء الجمهور الأهلاوى الذى يرى أنه حان موعد جلوس أيمن أشرف على دكة البدلاء.

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أيمن اشرف ارتكب خطأ ساذج فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى الأخيرة بتونس، خلال افتتاح الفريق الأحمر لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، جعل الحكم البتسوانى جوشوا بوندو يشهر البطاقة الحمراء مباشرة له، مما أثر على الفريق الأحمر الذي عانى من هذا الطرد المبكر طوال المباراة ليخسر بهدف نظيف في أول مباراة.

ليست هذه السقطة الوحيدة لمدافع الأهلي، الذي تسبب في إحراز الترجي لهدفه الثاني في الشباك الحمراء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية وانتهت بفوز الفريق التونسي بثلاثة أهداف نظيفة ليخسر الأهلي درع البطولة.

وفي مباراة شباب الساورة الجزائري في دوري ابطال افريقيا التي انتهت بالتعادل الايجابي بين الأهلي والساورة اغفل ايمن اشرف مراقبة مهاجم شباب الساورة ليحرز هدف الساورة في اللقاء.

وفي مباراة الأهلي الاخيرة امام سمبا التنزاني التي أقيمت في تنزانيا وانتهت بفوز سمبا بهدف نظيف على النادي الأهلي اغفل ايمن مراقبة مهاجم نادي سمبا الذي انفرد بالمرمى والشناوي واحرز هدف سمبا في اللقاء.

من جانبه يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن فايلر يعتمد على مروان محسن لأنه أفضل الموجودين حالياً رغم تراجع مستواه، مشيراً إلى أن السويسري منح الفرصة لوليد أزارو إلا أنه لم يستثمرها وبالتالي لجأ فايلر لمروان.

وفيما يتعلق بأيمن أشرف، قال عمارة، أن أيمن أشرف هو أجهز المتواجدين من الناحية البدنية إلا أن أخطاءه تحتاج إلى تدخل من فايلر لعلاجها خاصة الحماس الزائد الذي يوقعه في الأخطاء.

وفيما يتعلق بأحمد الشيخ، أكد عمارة أن فايلر لم يعتمد على اللاعب بشكل أساسي مع بداية الموسم ولكنه يعتمد عليه بحسب ظروف كل مباراة، ونتيجة للإصابات التي تعرض لها وليد سليمان وحسين الشحات في الفترة الأخيرة مما أدى إلى وجود عجز في مركز الجناح الأيمن.