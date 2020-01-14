شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 700 يوم فى الجزيرة.. دقيقة صلاح محسن كلفت الأهلى 42 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات صلاح محسن على شفا "حفرة" من مغادرة أسوار القلعة الحمراء، بعدما اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى سموحة على إعارة اللاعب للنادى السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ستة أشهر خاصة بعد المفاوضات المكثفة التى شهدتها الأيام الماضية بين الطرفين، وتمسك اللاعب بالرحيل من أجل حلم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.

صلاح محسن أشعل جدلا كبيرا فى الوسط الرياضى بعد توقيع عقود انضمامه للنادى الأهلى يوم 30 يناير 2018 أى ما يقرب من 712 يوما بسبب المقابل المالى الكبير، الذى انتقل به اللاعب من فريق إنبى ووصل إلى 37 مليون جنيه، بالإضافة إلى عقد اللاعب الذى يصل إلى 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

حالة من الغضب العارم كادت أن تصل إلى حد "الفتنة"، انتابت كثير من نجوم الأهلى، بعد التعاقد مع صلاح محسن من إنبى، حيث عبّر بعض لاعبى القلعة الحمراء عن غضبهم الشديد، نتيجة التعاقد مع لاعب بكل هذه الملايين، حتى لو لم تتحمّل خزينة الأهلى مليمًا واحدًا فى الصفقة لو تدخل العقلاء للسيطرة على الأزمة.

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وتعاقد الأهلى مع صلاح محسن، بعد صراع كبير مع الزمالك، انتهى بالحصول على خدمات اللاعب، لكن تبقى الأسئلة التى تتبادر إلى أذهان عشاق الساحرة المستديرة ما إذ قدمت صفقة الـ37 مليون جنيه فى موسمين مع الأهلى وهل استحق اللاعب كل هذه الضجة؟.

صلاح محسن الذى قضى 712 يوما داخل جدران "التتش" لعب 32 مباراة مع القلعة الحمراء فى مختلف البطولات المحلية والقارية ما بين بديلا وأساسيا بإجمالى 957 دقيقة ما يعنى أن اللاعب كلف الأهلى 42 ألف جنيه مصرى فى الدقيقة وسجل خلالها اللاعب 8 أهداف وصنع هدفين فقط.

وجاءت مباريات صلاح محسن مع الأهلى ودقائق اللعب كالتالى حسب موقع "ترانس فير ماركت" العالمى المتخصص فى الإحصائيات.

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