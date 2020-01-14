شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يغادر إلى تونس للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد، متجهة إلى تونس، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التى تبدأ غدًا الأربعاء وحتى يوم 26 من الشهر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع غينيا يوم الخميس المقبل، ومع كينيا الجمعة المقبلة، كما يلعب المنتخب يون الأحد المقبل مع الكونغو في الدور الأول للبطولة، ويتأهل الفائز بلقبها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو .

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