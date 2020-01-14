برشلونة يقيل مدربه فالبيردي ويعين سيتين حتى يونيو 2022

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إقالة مدربه إرنستو فالبيردي وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له.



وقال النادي القطالوني في بيان ”توصل برشلونة وكيكي سيتين لاتفاق ليصبح الأخير مدربا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2022“.



وتعرض بالبيردي البالغ من العمر 55 عاما، الذي قاد برشلونة لإحراز اللقب مرتين متتاليتين في 2018 و2019، لانتقادات هذا الموسم بعد تراجع مستوى الفريق رغم تصدره للترتيب مع وصول الموسم لنقطة المنتصف.



وبالبيردي هو أول مدرب لبرشلونة تتم إقالته في منتصف الموسم منذ الاستغناء عن لويس فان جال في يناير كانون الثاني 2003 عندما كان الفريق يحتل المركز 12 في الترتيب.



كما فاز بالبيردي بكأس ملك إسبانيا في 2018 بعد توليه المسؤولية في 2017.



ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 40 نقطة متقدما بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. كما تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا حيث يواجه نابولي.



ورغم أنه يمتلك سجلا رائعا على الصعيد المحلي، فإن موقف بالبيردي تأثر بالفشل في دوري الأبطال، حيث خرج على نحو مفاجئ على يد روما في 2018 وليفربول في 2019 بعد تقدمه بفارق ثلاثة أهداف في المواجهتين.



وازدادت الأمور سوءا على المدرب بعد التعادل 2-2 مع إسبانيول المتعثر ثم الهزيمة 3-2 أمام أتليتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية.



وقال برشلونة ”يعرب النادي علنا عن امتنانه لإرنستو بالبيردي على احترافيته والتزامه وأسلوبه الإيجابي دائما تجاه كل أسرة برشلونة. نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل“.



وقاد سيتين (61 عاما) ريال بيتيس الموسم الماضي لكنه ترك النادي بالتراضي بعدما ساعده على احتلال المركز العاشر.



ويشتهر لاعب أتليتيكو مدريد وريسنج سانتندر السابق بأسلوبه الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة وطريقته الهجومية، والتي تناسب أسلوب برشلونة الذي عُرف به خلال عهد المدرب بيب جوارديولا.



وسيقدم سيتين لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، وستكون مباراته الأولى ضد غرناطة في الدوري يوم الأحد القادم.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة اتصل بلاعبيه السابقين تشابي هرنانديز ورونالد كومان لتولي المسؤولية خلفا لبالبيردي لكن الاثنين لم يقبلا المهمة.

