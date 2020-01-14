رياضة | فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلاش باك.. مدرب برشلونة الجديد لـ"ميسي": لا تعتزل حتى أموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين كيكي سيتين مدربا للفريق بداية من أمس وذلك عقب رحيل إرنيستو فالفيردي عن البارسا.

ورحل فالفيردي عن برشلونة بعد مسيرة جيدة في أوقات وصعبة في آخرى، كان آخرها توديع السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وتبدو أن العلاقة ستكون جيدة بين المدرب الجديد وأسطورة البارسا ليونيل ميسي، حيث يظهر ذلك واضحا من خلال تصريحات الأول التي تشيد بالأرجنتيني.

وكان كيكي سيتين قال في تصريح سابق له : "ذات يوم وبدعوة من جوارديولا أتيحت لي الفرصة لـمشاهدة ميسي يتدرب على جانب الملعب, اقتربت منه وقلت له لا تعتزل حتى يصبح عمري 60 عاما, على الأقل حتى أموت".