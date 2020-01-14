رياضة | كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.. ناجح ضد زيدان وفاشل أمام سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع المدرب الإسباني "كيكي سيتين" لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفًا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي والذي تمت إقالته بعد النتائج المخيبة التي حققها مع الفريق بالموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يوقع "سيتين" عقود تدريب برشلونة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيتم تقديمه للإعلام والجمهور عقب توقيع العقود، وسيتولي قيادة مرانه الأولي مع الفريق الكتالوني مساء اليوم، استعدادًا للمباريات القادمة للبرسا.

كيكي سيتين صاحب الـ 61 عامًا تولي تدريب عدة أندية إسبانية قبل قيادة برشلونة أبرزها، راسينج، ولاس بالماس، وسي دي لوجو، وكان آخر محطاته التدريبية مع فريق ريال بيتيس، كما كان له تجربة سابقة مع منتخب غينيا الاستوائية.

ماذا يفعل كيكي سيتين ضد زيدان وسيميوني؟

باعتبار أن المنافسة في الدوري الإسباني تنحصر بشكل مستمر بين الثلاثي برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد، فبالتأكيد يرغب عشاق البرسا معرفة سجل نتائج المدرب الجديد "سيتين" ضد منافسيه زين الدين زيدان مدرب الريال، والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو قبل انطلاقته مع الفريق الكتالوني:

- سيميوني:

التقي مدرب برشلونة الجديد مع دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في 9 مباريات سابقة (7 بالدوري الإسباني- 2 بكأس إسبانيا)، وذلك خلال قيادته فريقي لاس بالماس وريال بيتيس، حقق "سيتين" انتصارين فقط، مقابل 6 انتصارات لمدرب الأتليتي، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

• 17 يناير 2016.. لاس بالماس 0 – 3 أتليتكو مدريد

• 17 ديسمبر 2016.. لاس بالماس 0 – 1 أتليتكو مدريد

• 3 يناير 2017.. لاس بالماس 0 – 2 أتليتكو مدريد

• 10 يناير 2017.. لاس بالماس 3 – 2 أتليتكو مدريد

• 29 أبريل 2017.. لاس بالماس 0 – 5 أتليتكو مدريد

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• 10 ديسمبر 2017.. ريال بيتيس 0 – 1 أتليتكو مدريد

• 22 أبريل 2018.. ريال بيتيس 0 – 0 أتليتكو مدريد

• 7 أكتوبر 2018.. ريال بيتيس 0 – 1 أتليتكو مدريد

• 3 فبراير 2019.. ريال بيتيس 1 – 0 أتليتكو مدريد

- زيدان:

تقابل كيكي سيتين مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في 6 مباريات سابقة بالدوري الإسباني بواقع (3 مباريات مع ريال بيتيس – 3 مباريات مع لاس بالماس)، فاز كل منهما في مباراتين، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراتين بينهما.

• 13 مارس 2016.. ريال مدريد 2 – 1 لاس بالماس

• 24 سبتمبر 2016.. ريال مدريد 2 – 2 لاس بالماس

• 1 مارس 2017.. ريال مدريد 3 – 3 لاس بالماس

• 20 سبتمبر 2017.. ريال مدريد 0 – 1 ريال بيتيس

• 18 فبراير 2018.. ريال مدريد 5 – 3 ريال بيتيس

• 19 مايو 2019.. ريال مدريد 0 – 2 يال بيتيس.