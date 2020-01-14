رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2019/2020.

لذلك يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة في التقرير التالي:

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي × النجم الساحلي، تقام المباراة يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

الوداد × اتحاد العاصمة الجزائري، تقام المباراة يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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بلاتينيوم × الهلال السوداني، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

بترو أتلتيكو × صن داونز، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

زيسكو يونايتد × بريميرو دي أجوستو، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

فيتا كلوب × شبيبة القبائل، تقام المباراة يوم السبت 25\1، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

الترجي × الرجاء، تقام المباراة يوم السبت 25\1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

الزمالك × مازيمبي، تقام المباراة يوم السبت 25/1، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.