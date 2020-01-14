رياضة | عمر السومة.. ماكينة الأهداف التي لا تتوقف عن هز الشباك مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السومة.. ماكينة الأهداف التي لا تتوقف عن هز الشباك مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أهلي جدة فوز كبير أمام منافسه أبها، بثلاثة أهداف لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل السوري عمر السومة، تألقه ومعدله التهديفي المميز، بعد أن سجل ثنائية في شباك أبها، ليصل للهدف رقم 9 له في الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الأول، وهدفه العاشر في جميع المسابقات هذا الموسم، من 14 مباراة.

مهاجم الأهلي منذ بداية عام 2020، سجل 4 أهداف من 5 أهداف سجلها فريق أهلي جدة في 3 مباريات.

عمر السومة منذ انضمامه لفريق أهلي جدة في موسم 2014-2015، سجل في جميع الفرق التي قابلها في الدوري السعودي للمحترفين، ما عدا فريقي العدالة وأحد، إذ أنه سجل في شباك 20 فريق حتى الآن.

مقارنة بين المعدل التهديفي للسومة في أول 14 جولة من الدوري السعودي للمحترفين

في موسم 2014-2015، سجل 15 هدفاً وصنع هدفين

وفي موسم 2015-2016، سجل 11 هدف

في موسم 2016-2017، سجل 16 هدف، وصنع 4 أهداف

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في موسم 2017-2018، سجل 10 أهداف، وصنع 3 كرات

أما في موسم 2018-2019، سجل 10 أهداف أيضاً وصنع 4 كرات

فرق سجل في شباكها السومة في مسابقتين مختلفتين

في اللقاء قبل الماضي للأهلي، في بداية لقاءات الفريق في عام 2020، استطاع السومة أن يزور شباك الفيحاء في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون قد سجل في شباكه في مسابقتن مختلفتين هذا الموسم، إذ أنه نجح في زيارة مرماه في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الموسم الماضي زار شباك الهلال في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

2016-2017.. سجل في شباك الفيصلي في بطولتي الدوري وكأس الملك، بالإضافة إلى تسجيله في القادسية في بطولتي الدوري وكأس ولي العهد.

2015-2016.. استطاع أن يسجل في شباك النصر في الدوري وكأس الملك، فضلاً عن زيارته شباك هجر، في مسابقتي الدوري وكأس ولي العهد.

2014-2015.. في هذا الموسم نجح في زيارة 3 فرق في مسابقات مختلفة.

إذ أنه زار شباك القادسية في الدوري وكأس الملك، أما الفيصلي في الدوري وكأس ولي العهد، بينما الهلال في 3 مسابقات "دوري وكأس وسوبر".