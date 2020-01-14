رياضة | نادي السكة.. ثنائي التبعية والعضوية (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي السكة.. ثنائي التبعية والعضوية (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد نادي السكة الحديد في القاهرة أقدم نادي في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والذي تم بناؤه في عام 1903، حيث يطلق عليه لقب "عميد الأندية المصرية"، ويحتوى النادي ملعب لكرة القدم، استاد نادي السكة الحديد والذي يعد تاني استاد في العالم مبني تحت الأرض، الاستاد الأول في البرازيل، ملعب للناشئين، حمام سباحة اوليمبي، ملعب تنس، قاعة خماسي، مدرج للملاكمة وكمال الاجسام، مبنى اجتماعي، قاعات افراح، غرف تغيير ملابس مطورة.

انتخابات 2017

مر النادي في عام 2017 بانتخابات لم ينتج عنها تشكيل مجلس ادارته فقط، نتج عنها تولي الدكتور محمد عيد رئاسة مجلس ادارة النادي واستمراره حتى الوقت الحالي، بل نتج عنها ايضا تغيير لائحة العمل في النادي.

ثنائي التبعية

اثرت الانتخابات بشكل مباشر في لائحة عمل النادي، حيث تم نقل تبعيته اداريا من وزارة النقل إلى وزارة الشباب والرياضة، واحتفظت النقل بتبعية النادي لها اشرافيا، ولم يفقد نادي السكة الحديد كونه جزء من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واغلب اعضاءه من العاملين بسكك حديد مصر ومترو الانفاق.

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ثنائي العضوية

يوفر نادي السكة الحديد للالتحاق به نوعين من العضوية وهما:

العضوية الأولى: عضوية عاملة "للعمال الحاليين والمحالين للمعاش في الهيئة القومية للسكك الحديد ومترو الانفاق"

العضوية الثانية: عضوية زائرة "لكل الجمهور من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة".

مفرخة للنجوم الرياضية

اشتهر النادي بانه "مفرخة للنجوم"، حيث يعد كابتن بركات لاعب النادي الاهلي ممن تخرجوا من نادي السكة الحديد "الناشئين"، كما ينتمي له عدة اسماء مثل كابتن كرم الزبداوي "الذي عرف بزمالته لكابتن صالح سليم"، كابتن كمال عتمان "تولى ايضا مهام تدريب الفرق بالنادي حتى العام الماضي"