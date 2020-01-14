شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على عرض الإسماعيلي لاستعارة صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الأهلي على عرض نظيره الاسماعيلي لاستعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد منح فايلر الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كافة المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.

من جانبه لازال صالح جمعة متحفظاً على الانتقال لأحد الأندية المحلية ومنها الإسماعيلي مفضلاً الرحيل لأحد الأندية الخارجية أو الاستمرار داخل القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم.

ويكثف الأهلي البحث عن عروض في الخليج وبالتحديد في السعودية لبيع أو إعارة صالح جمعة، لتحقيق استفادة من عمليه تسويقه بعد التأكد من عدم وجود حاجة فنية اليه.

وعلى صعيد أخر يختتم الفريق اليوم الثلاثاء تدريباته استعداداً لمواجهة طنطا، المقرر اقامتها غداً الأربعاء، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام.

Advertisements

ويرغب الأهلي في مصالحة جماهيره على حساب طنطا بعد التعادل المخيب للأمال أمام فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتعقد موقف الفريق الأحمر في المجموعة قبل جولتين من النهاية، حيث ن المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في القاهرة قبل ان يختتم مبارياته أمام الهلال على ملعب بطل السودان.

ووصلت بعثة النادى الأهلى القاهرة قادمة من من زيمبابوى أمس الأحد بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء السبت، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.