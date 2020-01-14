المقاولون مكتمل الصفوف أمام الأهلي بالدوري العام

كشف فريق المقاولون العرب عن اكتمال صفوفه قبل خوض لقاء النادي الأهلي المرتقب، والذي من المقرر إقامته يوم الأحد القادم على ستاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ذئاب الجبل الذي يحتل المركز الثاني بـ29 نقطة.

ويستعيد ذئاب الجبل خدمات العديد من لاعبيه مثل فاروق نور الدين وطاهر محمد طاهر، وكان الأول قد غاب عن لقاء نادي مصر بسبب الإيقاف بعد الطرد من لقاء مصر المقاصة بالأسبوع الثاني عشر، وغاب الأخير عن مباراة فريقه أمام نادي مصر لإراحته وتجهيزه للمشاركة في لقاء المارد الأحمر المرتقب.