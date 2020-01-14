الزمالك يتجه إلى الجونة استعدادا لمواجهة الغد

يطير نادي الزمالك متجها إلى الجونة في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة فريق الجونة ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يأمل الفارس الأبيض في الفوز بها ومواصلة سلسلة الانتصارات والزحف نحو صدارة الترتيب، بعد الفوز على أسوان وطنطا خلال الجولتين الماضيتين.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بجدول الترتيب بعد أن خاض أحدي عشر لقاء نجح في الفوز في 6 منها وتلقي الهزيمة في مواجهتين وتعادل في ثلاث مباريات أخري.

وكان الفارس الأبيض قد استقر على استخدام طيارة خاصة للطيران إلى الجونة، ولكن بعد أداء التدريبات الختامية، والتي سيحرص خلالها المدير الفني للفريق على التركيز على العديد من النواحي التكتيكية والفنية قبل المباراة.