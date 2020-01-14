شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى الصاعد يتحدث عن لحظة إنقاذ الانتصار ومساندة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على طلائع الجيش بالأسبوع الــ13 للدورى المحلى، وشارك البدرى فى فوز فريقه على الطلائع، بعدما أنقذ هدفا محققا للأخير قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة بلحظات قليلة وقال الظهير الشاب: "الانتصار كنا فى حاجة له من أجل استعادة الثقة الغائبة منذ فترة، قدمنا أفضل ما لدينا الفترة الماضية لكن التوفيق احيانا يعاندنا".

وبسؤاله عن تألقه فى اللحظات الأخيرة أجاب قائلا : "الفريق المنافس كان يهاجم بكل قوة لذلك حرصنا جميعا على التمركز الجيد مع كل لاعبى الجيش من أجل الحد من خطورتهم، أحمد الله على هذا الإنقاذ واتطلع دائما للعب بقتالية من أجل مصلحة الفريق".

وأتم حديثه : "المدرب الجديد يحرص دائما على الحديث معنا وإصلاح الأخطاء ونتمنى له التوفيق فى قيادة الفريق لمزيد من الانتصارات، وأشكر الجماهير على مساندتها ونعدهم بتحسن النتائج خلال المباريات المقبلة".

وأشاد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف ،واضاف أبوجريشة : "المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق".

وواصل : "أهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على إمكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين".

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وأتم هداف الدراويش السابق تصريحاته : "الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق ، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة".

وفاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين أمس ، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددا.