شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش مع الأمن زيادة اعداد الجماهير في مباريات الدوري وكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو اتحاد الكرة مع القيادات الأمنية خلال الفترة الماضية زيادة اعداد الجماهير في المباريات المقبلة للدوري وكأس مصر والعمل علي توحيد أعداد الجماهير في جميع المباريات وتجري محاولات للبدء بـ١٥ الف مشجع في اَي مباراة علي أن تزيد تدريجيا حتي تعود المدرجات لطبيعتها وامتلاء الاستادات خاصة بعد تعميم تجربة الfan Id و دخول الجماهير بنظام "تذكرتي" مما يسهل مهمة الجهات الأمنية وأمن الملاعب في الكشف عن اَي مشجع يخرج عنه النص خلال المباريات بالإضافة الي تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة داخل الملعب والمدرجات .

وأخطر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم مسئولى نادى طنطا بحضور 500 مشجع مباراة الاهلى القادمة فى بطولة الدورى المصرى وذلك عقب الاتفاق الذى حضرة مندربى الأندية مع الجهات الامنية خلال الفترة الماضية بتواجد 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي من أعضاء الجمعية العمومية، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مشجع لنادي طنطا من أعضاء الجمعية العمومية .

وبدأ مسئولو طنطا فى جمع أسماء المشجعون الذين يرغبون فى حضور المباراة من خلال كشف لمعرفة عددهم و توفير بعض وسائل النقل لهم للتوجه الى ستاد القاهرة يوم الاربعاء .

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ويستعد فريق طنطا لملاقاة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاربعاء الموافق 15 من الشهر الجارى و التى ستقام على ستاد القاهرة الدولى .

ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.