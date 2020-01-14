شكرا لقرائتكم فيفا يضع شروط جديده في لائحة الجبلاية .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي وضع عدد من الشروط الجديدة في اللائحة التي يعدها مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للموافقة عليها خاصة ان الفيفا لا يعترف بالعمل التطوعي بدون اجر ويعمل داخل جدرانه بشكل احترافي مقابل حصول كل عضو علي مقابل مادي أو بدلات وهو ما يحدث مع اللجنة الخماسية الحالية والتي يتم صرف بدلات شهرية لها من قبل الفبفا.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الاساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا".

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسى الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولى لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

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واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.