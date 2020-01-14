شكرا لقرائتكم كارتيرون يحسم مركز الظهير الايمن في مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم اليوم، الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الظهير الأيمن الذى سيعتمد عليه فى مواجهة الجونة، التى ستقام فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، يسعى الفريق الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا، فى الجولتين الـ11 والـ12 على الترتيب.

وفاز الزمالك مؤخرا على أسوان بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويبحث الأبيض عن مواصلة انتصاراته.

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وتدور مناقشات داخل جهاز الزمالك حول عودة الاعتماد على الصاعد أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى أمام الجونة بعد استبعاده مؤخرا من مباراة زيسكو الزامبى، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى عاد فيها حازم إمام للمشاركة بشكل أساسى بعد تعافيه من إصابة السمانة إلا إن الجهاز الفنى يرغب فى إراحة حازم إمام فى المواجهات المحلية بأكبر قدر حتى يكون جاهز بشكل دائم للتواجد فى مباريات الفريق بالبطولة الأفريقية وهو ما سيتم حسمه من خلال مران اليوم.

من المقرر، أن يغادر الزمالك القاهرة إلى الجونة، بعد خوض المران اليوم، عبر خطوط الطيران الداخلية، حيث ستشهد التدريبات الختامية للفريق تركيز باتريس كارتيرون على بعض النواحى الفنية والتكتيكية مع النزول بالأحمال البدنية تجنبًا لإصابات اللاعبين على أن يستقر على المجموعة التى سيخوض بها مواجهة الغد، والتى لن يجرى بها كارتيرون، تغييرات كثيرة عن تشكيله الذى خاض به مباراته أمام زيسكو يونايتد الزامبى، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، على أن تكون التغييرات فى اضيق الحدود.