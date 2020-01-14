شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مشجع في مباريات الدور الثاني للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو اتحاد الكرة مع القيادات الأمنية خلال الفترة الماضية زيادة أعداد الجماهير في المباريات المقبلة للدوري وكأس مصر والعمل على توحيد أعداد الجماهير في جميع المباريات وتجري محاولات للبدء بـ15 ألف مشجع في أي مباراة على أن تزيد تدريجيا حتي تعود المدرجات لطبيعتها وامتلاء الاستادات خاصة بعد تعميم تجربة الـfan Id و دخول الجماهير بنظام "تذكرتي" ما يسهل مهمة الجهات الأمنية وأمن الملاعب في الكشف عن أي مشجع يخرج عنه النص خلال المباريات بالإضافة إلى تجهيز الملاعب بكاميرات المراقبة داخل الملعب والمدرجات.

وأخطر اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم مسئولى نادى طنطا بحضور 500 مشجع مباراة الأهلى المقبلة فى بطولة الدورى المصرى وذلك عقب الاتفاق الذى حضره مدربو الأندية مع الجهات الامنية خلال الفترة الماضية بتواجد 3 آلاف مشجع للنادي الأهلي من أعضاء الجمعية العمومية، و1500 مشجع من وزارة الشباب والرياضة، و500 مشجع لنادي طنطا من أعضاء الجمعية العمومية .

وبدأ مسئولو طنطا فى جمع أسماء المشجعون الذين يرغبون فى حضور المباراة من خلال كشف لمعرفة عددهم و توفير بعض وسائل النقل لهم للتوجه الى استاد القاهرة يوم الأربعاء.

ويستعد فريق طنطا لملاقاة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الاربعاء الموافق 15 من الشهر الجارى و التى ستقام على استاد القاهرة الدولى.. ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.

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فى المقابل، يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، بنسبة كبيرة للغاية لقائمة الفريق فى مباراة طنطا بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة السمّانة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلى لعدة أيام.

ومن المقرر أن يعود شريف إكرامى للتدريبات الجماعية التى سيخوضها الفريق عقب العودة من زيمبابوى ليكون جاهزًا لمباراة طنطا الأربعاء المقبل، خاصة أن الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى السمّانة اختفت تقريباً بشكل جعله مؤهلاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية وثم المباريات.