شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يبدأ مهام عمله مع سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة مهام عمله مع الفريق السكندري بعد التعاقد معه خلفًا لـ حسام حسن الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله نظرًا لسوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق فى المباريات الأخيرة وكان آخرها الهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ثم الخسارة أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين واخيرا التعادل أمام حرس الحدود سلبيًا .

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى كلاً من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي" وأحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى .

ومن المقرر أن يجرى حمادة صدقى تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلى التى ستقام يوم السبت المقبل باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى، ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالاً من المدرب المصرى حماده صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

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ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.