منتخب اليد يغادر إلى تونس للمشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، متجهة إلى تونس، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تبدأ منافساتها رسميًا، غدًا الأربعاء وحتى يوم 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر المنتخب الوطني لكرة اليد، على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى تونس من خلال مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.

واستقر المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، على تشكيل المنتخب الوطني لكرة اليد، وشدد على لاعبيه على ضرورة استنفار طاقتهم القصوى وأنه لا مجال لأي تهاون وعليهم جميعًا التركيز وحصد كل النقاط حتى الوصول إلى المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الأولمبي.

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ويصطحب المدير الفني الإسباني 21 لاعبًا إلى تونس استقر عليهم قبل السفر، وهم: (كريم هنداوي، عصام الطيار، محمد علي لحراسة المرمى، وكل من محمد سند، أكرم يسري في مركز الجناح الأيمن، أحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح في مركز الظهير الأيسر).

ويضم التشكيل أيضًا: (عمر بكار وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر، أما في مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد).

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع غينيا يوم الخميس المقبل، ومع كينيا الجمعة المقبلة، والأحد المقبل مع الكونغو في الدور الأول للبطولة، ويتأهل الفائز بلقبها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.​