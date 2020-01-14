رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بأول خمس مباريات لعبت أمس الإثنين 14 يناير.

مواعيد المباريات القادمة في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز

وتلعب غدا الأربعاء مباراتين جديدتين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي:

الجونة × الزمالك

وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الجونة.

الأهلي × طنطا

بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

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ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- "عبد الله السعيد" بيراميدز 9 أهداف.

2- "محمد شريف" انبي 7 أهداف

3- "حسام حسن" سموحة 6 أهداف

4- "وليد سليمان" الأهلي 5 أهداف

5- "محمد سالم" المقاولون العرب 5 أهداف

6- "سيف الدين الجزيري" المقاولون العرب 5 أهداف

7- "مصطفى محمد" الزمالك 4 أهداف

8- "رمضان صبحي" الأهلي 4 أهداف

9- "عمر الحلواني" حرس الحدود 4 أهداف

10- " أحمد سيد زيزو" الزمالك 4 أهداف