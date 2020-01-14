رياضة | مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المحامي نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا، أن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي لن تستغرق وقتا طويلًا في الفيفا وسيتم حسمها في وقت قريب.

وصرح نصر عزام أمس الإثنين، أن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.

ونوه المحامي المختص في المنازعات الدولية الرياضية إلى أن العقوبة المنتظرة هي إيقاف كهربا بجانب معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت، بالإضافة إلى حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.