رياضة | نجم الإنتاج الحربي يكشف سبب فشل إنتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الإنتاج الحربي يكشف سبب فشل إنتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، عامر عامر، عن السبب الرئيسي وراء فشل انضمامه للنادي الأهلي في الموسم الماضي.

وصرح عامر عامر عبر قناة "تايم سبورت" بعد نهاية مباراة فريقه مساء أمس الإثنين أمام وادي دجلة:" كانت هناك بالفعل مفاوضات من الأهلي والزمالك، ولكن الفريق الأحمر كان الأكثر جدية في التعاقد معي".

وواصل عامر :" الاتفاق بين إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الإنتاج الحربي تمت بالفعل، ولكن المفاوضات توقفت بعد رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي".

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كما تطرق عامر للكشف عن كواليس إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي حدثت له أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر، خلال تصفيات أمم إفريقيا الماضية 2019.. أجاب عامر عامر:" كانت فترة صعبة للغاية، ولكن في النهاية تمكنت من العودة للوقوف على قدمي مرة أخرى".

وإختتم عامر عامر حديثه، أنه يبذل أقصى في وسعه مع فريقه من أجل العودة مرة أخرى لحراسة مرمى المنتخب الوطني مجددًا.