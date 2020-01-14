شكرا لقرائتكم فايلر يوافق على مقترح تخطيط الأهلي بتحويل دفة المفاوضات تجاه فراس الشواط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مقترح لجنة التخطيط بتحويل دفة المفاوضات تجاه فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي، تمهيداً للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري وتدعيم خط الهجوم لتلبية رغبة المدرب السويسري.

وتجد إدارة الأهلي صعوبة في ضم النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري، الذي يعد الخيار الأول لفايلر، والذي طلب التعاقد معه، إلا أن مبالغة اللاعب في طلباته الشخصية وطلب ناديه مبلغ 4 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، أمور تحول دون إتمام الصفقة حتى هذه اللحظة.

ويقدم فراس الشواط مستوى متميز مع الصفاقسي التونسي هذا الموسم، كما نجح في قيادة فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائى للنسخة الماضية من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان، ليدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية منها الأهلي الذي يبحث عن مهاجم سوبر.

ويزاحم الأهلي في مفاوضات ضم الشواط عددًا من الأندية منها الحزم السعودي والذي أرسل عرضًا رسميًا لشراء الشواط، إلا أن رغبة الصفاقسي في الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي والذي ترغب الإدارة الحمراء في إعارته لإفساح المجال أمام التعاقد مه أجنبي جديد، قد يقرب وجهات النظر بين الطرفيين ويحسم وجهة الشواط نحو القلعة الحمراء.

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ورفض مسئولو النادي الاهلي اقتراحاً بضم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة تبدأ من يناير الجاري حتى نهاية الموسم الجاري بسبب المقابل المالى الضخم .

إدارة الأهلي تلقت خلال الأيام الماضية بضم السومة على سبيل الأعارة لمدة ستة أشهر لكن مسئولو الاهلي رفضوا الفكرة بسبب الراتب الكبير الذى يتقاضاه اللاعب مع ناديه السعودي وسيُطالب به في الاهلي حال الدخول في مفاوضات رسمية حيث يرغب اللاعب في الحصول على مليون و500 ألف دولار كحد أدنى خلال ستة شهور فقط وهو مبلغ كبير للغاية .

ورغم أن السومة من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي بل والدوريات العربية إلا أن إدارة النادي تراجعت عن هذه الفكرة وبدأت تُركّز جهودها لضم مهاجم أجنبي يتناسب مع ظروف النادي المالية حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق خاصة وأن مبلغ مليون و500 ألف دولار في ستة شهور أي ما يقرب من 24 مليون جنيه.