شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تدريبات الحكام على أجهزة الـvar تستمر 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم باستاد القاهرة تدريبات الحكام وخضوعهم لدورات تدريبية بمعرفة مندوب من فيفا لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري حيث سيحصل الحكام المشاركين على رخصة دولية لتطبيق الـvar، بعدما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكمًا فى تدريبات تقنية الفيديو.

ويحاول مسئولو اللجنة الحكام تكثيف الدورة التدريبية للحكام من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثاني للدوري.

وكشف مسئولو لجنة الحكام بالجبلاية عن أن الدورات مستمرة لمدة 4 أسابيع مقبلة، وأنه لن يكون هناك تعارض بينها وبين إدارة مباريات الدوري العام المقامة حاليا.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك حال استئجار الأجهزة وليس لشرائها.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمى بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.