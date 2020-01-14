شكرا لقرائتكم استمرار تدريب الحكام باستاد القاهرة على تقنية الـvar ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اليوم باستاد القاهرة تدريبات الحكام وخضوعهم لدورات تدريبية بمعرفة مندوب من الفيفا لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري حيث سيحصل الحكام المشاركين علي رخصة دولية لتطبيق الـvar ، بعدما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو .

ويحاول مسئولو اللجنة الحكام تكثيف الدورة التدريبية للحكام من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثاني للدوري.

وكشف مسئولو لجنة الحكام بالجبلاية أن الدورات مستمرة لمدة 4 أسابيع مقبلة، وأنه لن يكون هناك تعارض بينها وبين إدارة مباريات الدورى العام المقامة حاليا.

Advertisements

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.