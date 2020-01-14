"سأبكى يوم اعتزاله إلى الأبد"..من هو عاشق ميسى مدرب برشلونة الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الإسباني كيكي سيتين ليصبح مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين عقب إنهاء التعاقد مع إرنستو فالفيردي على خلفية خسارة الفريق الكتالوني للسوبر الأسباني.

ويملك كيكي الذي يتمم في سبتمبر القادم عامه الـ 62 سجلاً خالياً من البطولات وفكراً يتبع مدرسة لاماسيا وزعيمها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف صاحب مفهوم الكرة الشاملة الذي ابتكره مع نادي أياكس الهولندي ونقله إلى ملاعب البارسا .

من هو كيكي سيتين؟

ولد كيكي في الـ 27 من سبتمبر عام 1957 بمدينة سانتاندير عاصمة منطقة كانتابريا التي تقع بين إقليم الباسك وإمارة أستورياس ليبدأ مشواره الكروي كلاعب مع نادي راسينج سانتاندير عام 1977 واستمر معهم حتى 1985 الذي شهد نقلة نوعية في مشواره الكروي بالإنتقال إلي أتلتيكو مدريد ولعب معه حتى عام 1988 ثم انتقل إلى لوجرونيس ودافع عن ألوانه حتى عام 1992 ليعود إلي مسقط رأسه راسينج حتى عام 1996 ثم أنهى مشواره مع نادي ليفانتي في نفس العام.

لعب كيكي دولياً لمنتخب أسبانيا الأول وظهر لاول مرة في 20 نوفمبر 1985 في مباراة ودية مع النمسا اقيمت بمدينة في سرقسطة ليتم توجيه الدعوة إليه في القائمة الأولية للمنتخب الأسباني المشاركة ببطولة العالم 1986 ولكنه خرج منها .

وانتظر كيكي 4 سنوات من وقت اعتزاله حتى يظهر في عالم التدريب والذي بدأ عام 2001 مع مسقط رأسه راسينج سانتاندير بدوري الدرجة الثانية واستمر معه موسم واحد فقط ثم انتقل لتدريب نادي بولي اخيدو قبل أن ينتقل لتجربة دولية بتدريب منتخب غينيا الاستوائية لم تدم سوى ثلاثة أشهر، عاد بعدها إلى إسبانيا لتدريب أندية في الدرجات الأدني "الثانية والثالثة "حتى عام 2015.

النقلة الأهم في مشوار كيكي التدريبي كانت في 2015 عندما تولي تدريب فريقاً لأول مرة في دوري الدرجة الأولي (الليجا) ونجح في انتشال نادي " لاس بالماس" من منطقة الهبوط إلي إلى المركز 11 مع نهاية الموسم ليرحل عن الفريق عام 2017 إثر خلاف مع الإدارة.

تولي كيكي بعد الاسم الذي صنعه لنفسه في لاس بالماس تدريب ريال بتيس في مايو 2017 وحقق معه مركزاً متقدماً مؤهلاً لـ "يوروبا ليج" الذي ودعه من دور الـ 32 على يد ري الفرنسي ليستمر مع بتيس موسم أخر (الماضي) احتل فيه المركز العاشر ليرحل في النهاية.

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عاشق ميسي وكرويف وبرشلونة

يعرف كيكي بولعه بأسلوب لعب برشلونة واسطورته يوهان كرويف وعبر عن ذلك في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في 2017 عندما قال " قمت بنسخ أشياء كثيرة من برشلونة ، عندما واجهتهم عرفت كرة القدم ، نركض 80 دقيقة ولا نلمس الكرة ، من يحب برشلونة يحب كرة القدم "."

وتابع " أخبرت يوهان أنني كنت أتمنى اللعب معه إنه مرجعية لي كمدرب وإنسان ".

المدرب العجوز عرف بالفعل مع فترته مع ريال بيتيس باعتناقه لفلسفة برشلونة وأسلوب "تيكي تاكا" على الرغم من عدمك إيمانه بقدرته على الوصول للتدريب في الليجا، الكرات الأرضية القصيرة وتبادل المراكز وبناء الهجمات من الخلف التقارب بين الخطوط الثلاثة، وخنق المنافس بالدفاع المتقدم ، يعلى من قيمة المساحات واسترجاع الكرة ليس ذلك فحسب بل إن يتمتع بمرونة فى اقتباس الأفكار على الورق يبدو إنه يلعب بطريقة 4-3-3 ورسمه قد يبدو في بعض الأحيان والمواقف مجدد إيطالياً يطلق الظهيرين إلي جناحين ويتحول الجناحين إلى الهجوم .

كيكي لم يخف يوما عشقه لنادي برشلونة في أكثر من موقف، قال عند استقالته من بيتيس في مايو 2019: "حين يعتزل لاعب مثل تشافي، يشبه الأمر انتزاع كبد، أما ميسي فالتاريخ لم يعرف مثله وعندما يأتي يوم اعتزاله سأبكي " .

مواجهة برشلونة

واجه كيكي برشلونة كمدرب ثلاث مرات مع " لاس بالماس" خسر 1-4 و 0-5 وهو يلعب بطريقة 4-2-3-1 ثم خسر 1-2 وهو يلعب بطريقة 4-1-4-1 ومع بيتيس لعب 4 مرات ضد البارسا خسر 1-4 أيضاً هو يلعب بطريقة 4-2-3-1 ثم وحقق انتصاره الوحيد 4-3 بطريقة 3-4-2-1 وخسر 0-5 بطريقة 4-3-3 وكانت أولي هزائمه من برشلونة مع بيتيس في أول مباراة يتولي فيها قيادة الفريق الأندلسي بنتيجة 0-2 وهو يلعب بطريقة 4-3-3 .