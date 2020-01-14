خالد الغامدي يتصدر تريندات السعودية بانضمامه للشباب

تصدر اللاعب خالد الغامدي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية. وأعلن نادي الشباب، الإثنين، تعاقده مع اللاعب خالد الغامدي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمدة ثلاثة مواسم. الفيصلي لمدة ثلاثة مواسم.

ويأتي تعاقد الشباب مع اللاعب خالد الغامدي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، وكذلك رأى مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان ضرورة التعاقد مع الغامدي لما يمتلكه من خبرات كبيرة في الدوري السعودي. التعاقد مع الغامدي لما يمتلكه من خبرات كبيرة في الدوري السعودي.

وكان اللاعب خالد الغامدي، قد ظهر أيضًا في برنامج "في المرمى" على قناة العربية، وقال بأن أحمد البريكي طالبه بالتخلي عن مليون ريال من مستحقاته ليتم توقيع مخالصة مالية معه منذ عام مضى.

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